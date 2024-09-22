Бастрыкин проверит факт вырубки деревьев в столичном районе Хорошево-Мневники

Жители столичного района Хорошево-Мневники пытались остановить вырубку деревьев, но против них применили перцовый баллончик. Они обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба ведомства .

По словам москвичей, вырубка началась в начале недели на бульваре генерала Карбышева. При этом, как сообщает РБК, никто об этих работах жителей района не уведомил. А рабочие не смогли предъявить необходимые документы.

Как отмечают местные жители, неизвестные просто заходят в парк, пилят великовозрастные деревья, а затем скрываются, чтобы избежать расспросов. Кроме того, территория, где проводились работы, не была оцеплена для безопасности людей.

Жители пытались остановить вырубку, но против них применили перцовый баллончик.

По данному факту СК организовал процессуальную проверку. Бастрыкин поручил предоставить ему доклад об установленных обстоятельствах инцидента.