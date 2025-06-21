Басманный суд отправил под стражу похитителя из Шереметьево

В деле о хищениях у военных в Шереметьево арестован еще один подозреваемый

Басманный суд Москвы санкционировал арест Игоря Русина, известного в криминальных кругах под прозвищем «Зелик», по делу о масштабных хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС.

Преступная группа действовала с октября 2024 года, специализируясь на обмане военнослужащих. По данным следствия, банда действовала с осени 2024 года, используя отработанные схемы обмана.

«Это была целая преступная сеть с четким распределением ролей, — сообщил источник в правоохранительных органах. Двое полицейских из линейного управления МВД в Шереметьево целенаправленно „отсматривали“ военных и передавали их таксистам».

Особую наглость преступников демонстрирует один из эпизодов: военному сначала предложили выпить, а когда он потерял бдительность — похитили с его карты 615 тысяч рублей. Всего по делу уже арестованы 16 человек, включая предполагаемого главаря Алексея Кабочкина.

Следствие установило, что третий сотрудник полиции — оперуполномоченный аэропорта — систематически отказывал пострадавшим в возбуждении уголовных дел, фактически прикрывая преступную деятельность.