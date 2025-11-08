Баскетболист Касаткин решил не обжаловать экстрадицию в США

Адвокат задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина Фредерик Бело рассказал ТАСС , что его клиент отказался обжаловать решение французского суда об экстрадиции в США. Спортсмена арестовали в конце июня.

По словам защитника, Касаткин принял такое решение, поскольку убежден в предвзятом отношении следственной палаты к его делу. Баскетболист полагает, что текущая политическая обстановка не оставляет ему возможности добиться справедливости в кассационной инстанции.

Бело отметил, что россиянин продолжает утверждать о своей невиновности и не может понять, почему французские власти так стремятся его выдать. В настоящее время Касаткин ожидает окончательного решения и надеется на помощь России, что остается его единственной надеждой перед возможной отправкой в США.

Власти США обвиняют Касаткина в причастности к хакерской группировке, которая атаковала американские корпорации и государственные структуры с помощью вирусов-вымогателей. По их требованию российский гражданин был арестован 21 июня в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.

Защитник россиянина Фредерик Бело обратился с просьбой об освобождении своего подзащитного. Однако 9 июля следственная коллегия апелляционной инстанции приняла решение оставить спортсмена за решеткой. Суд отклонил предложенные гарантии — размещение на французской территории и внесение денежного обеспечения. В конце октября парижский апелляционный суд дал согласие на передачу Касаткина американской стороне.

Глава консульского отдела российского посольства во Франции Алексей Попов сообщил, что подобное решение было предсказуемым. По его словам, ранее россиянину уже неоднократно отказывали в выходе на свободу, хотя сроки его нахождения под стражей превысили допустимые нормы из-за ожидания бумаг от властей США.

