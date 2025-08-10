Банки усиливают контроль за переводами: что теперь могут заблокировать

Российские банки начали активнее блокировать подозрительные переводы в рамках борьбы с мошенниками и отмыванием денег. Как пояснила агентству «Прайм» эксперт РУДН Ламия Мамедова, теперь любые нестандартные операции могут приостановить на срок до 10 дней, а в особых случаях — до месяца.

Особое внимание будут уделять клиентам, которые делают много переводов за короткое время.

«Несколько десятков операций в сутки, особенно если они нетипичны для этого человека, сразу вызовут вопросы», — отметила Мамедова.

Также под прицел могут попасть крупные суммы — от 100 тысяч рублей в день или 1 миллиона в месяц. Еще один тревожный сигнал для банков — переводы только что поступивших денег и большое количество получателей.

Эти меры стали возможны после изменений в закон «О противодействии отмыванию доходов». Росфинмониторинг теперь имеет больше полномочий для проверки операций, которые могут быть связаны с преступной деятельностью. Хотя точных критериев «подозрительности» нет, банки уже начали активнее замораживать подозрительные платежи, чтобы защитить клиентов и соблюсти требования закона.