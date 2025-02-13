Банки и госслужбы в РФ не смогут общаться с людьми в иностранных мессенджерах

Председатель российского правительства Михаил Мишустин рассказал о вводимых мерах борьбы с кибермошенничеством. Согласно одной из них, банки и госслужбы в РФ больше не смогут общаться с людьми в иностранных мессенджерах, сообщает пресс-служба кабмина .

Мишустин отметил, что в рамках защиты россиян от телефонного и интернет-мошенничества будут подготовлены изменения в законодательство.

Так, российские операторы связи, банки и госслужбы не смогут пользоваться иностранными мессенджерами для общения с гражданами. Эту меру примут для того, чтобы пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений.

Также Мишустин рассказал, что планируется создать информсистему, в которой будут записи голосов мошенников. Кроме того, вводится обязательная маркировка звонков.

Данные решения будут реализованы в ближайшее время, подчеркнул Мишустин.