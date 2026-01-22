Баллончик с сюрпризом: чем опасны средства самообороны с маркетплейсов

«Честно говоря, я не знаю, есть ли какие-то прямо запрещенные модели. В целом газовые баллончики — это нелицензируемый вид средств самообороны, и их оборот разрешен, в отличие, например, от травматического оружия. Но я бы рекомендовал покупать такие средства в специализированных магазинах, которые официально торгуют средствами самообороны, а не у третьих лиц», — посоветовал адвокат.

Он пояснил, что даже если вы купите нормальный баллончик с допустимым составом, никто не гарантирует, что у него не истек срок годности или что в него не были добавлены какие-то посторонние компоненты.

«Поэтому лучше приобретать такие средства в официальных точках, которые специализируются именно на продаже средств самообороны. Это банально безопаснее и с точки зрения здоровья, и с точки зрения возможных юридических последствий», — отметил эксперт.

Ранее неадекват ворвался в чужую квартиру и облил соседей с годовалым ребенком из перцового баллончика в Подмосковье. Пострадавшая семья обратилась в полицию. На мужчину завели дело.

