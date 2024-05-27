Балашихинский «Биг-Бен» появился на территории арт-квартала Фабрика-1830

На фасаде корпуса арт-квартала Фабрики-1830 появился первый масштабный мурал. Основой изображения стал один из символов хлопкопрядильной фабрики — балашихинский «Биг-Бен», циферблат часов которого был утрачен после 1917 года, передает пресс-служба администрации городского округа.

Теперь он запечатлен на площади 90 кв.метров. Авторы изображения — граффити-райтеры из команды дизайнеров, художников и архитекторов ArtFact.

«Мурал рисовали двое суток, работали с помощью проектора, в том числе ночью, так как надо было выдержать ровный круг циферблата. Проектором подсвечивали стену и рисовали контуры. На второй день наводили красоту, заливали краской, выравнивали при дневном свете. Использовали красный, белый, тёмно-серый цвета, специальную краску для граффити на основе нитроэмали. На мой взгляд, получилось интересно и ярко», — отметил один из художников мурала Даниил М.

Мурал должен стать новой городской достопримечательностью и ориентиром для встреч.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.