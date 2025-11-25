Балашихинская ТПП приняла участие во Всероссийском семейном совете

сегодня в 17:21

Всероссийский семейный совет — ключевое событие проекта Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Семейные компании России». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

От Балашихинской Торгово-промышленной палаты участие приняли семейные компании: Центр развития «Акме», Мой Мебельный № 1, Аскон-Металл. В рамках семейного совета состоялась сессия «Налоговая реформа 2026», где обсуждали подготовку бизнеса к новым правилам и возможности оптимизации налоговой нагрузки.

На пленарном заседании «Меняя качество жизни» участники рассмотрели потребительские тренды и развитие клиентского опыта.

Завершила программу встреча с генеральным директором фабрики «Победа» Ольгой Муравьевой, которая поделилась опытом семейного предпринимательства.

Балашихинская Торгово-промышленная палата продолжает поддержку местных компаний в развитии семейного бизнеса и обмене лучшими практиками.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.