Балашихинская ТПП приняла участие во Всероссийском семейном совете
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Всероссийский семейный совет — ключевое событие проекта Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Семейные компании России». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.
От Балашихинской Торгово-промышленной палаты участие приняли семейные компании: Центр развития «Акме», Мой Мебельный № 1, Аскон-Металл. В рамках семейного совета состоялась сессия «Налоговая реформа 2026», где обсуждали подготовку бизнеса к новым правилам и возможности оптимизации налоговой нагрузки.
На пленарном заседании «Меняя качество жизни» участники рассмотрели потребительские тренды и развитие клиентского опыта.
Завершила программу встреча с генеральным директором фабрики «Победа» Ольгой Муравьевой, которая поделилась опытом семейного предпринимательства.
Балашихинская Торгово-промышленная палата продолжает поддержку местных компаний в развитии семейного бизнеса и обмене лучшими практиками.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.