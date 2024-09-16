Балашихинская больница пригласила студентов на обучение по целевому направлению

Сотрудники медучреждения посетили ногинский филиал Московского областного медицинского колледжа № 1, где выступили на родительском собрании с участием студентов-первокурсников. В формате презентации они рассказали о перспективах работы в Балашихинской больнице и преимуществах заключения договора о целевом обучении по программе среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Уже сейчас студенты планируют свое будущее: им важно реализовать себя в профессии, получать опыт, стабильную зарплату, социальные гарантии. Мы предлагаем будущим медикам возможность пройти бесплатное обучение в колледже по целевому направлению, проходить практику в стенах нашей больницы и в будущем получить гарантированное трудоустройство. Нам нужны молодые и перспективные сотрудники для работы в разных подразделениях, в том числе в строящемся современном больничном комплексе в микрорайоне Ольгино», — рассказала начальник отдела кадров Балашихинской больницы Марина Каштанова.

Новую больницу на 1123 койки и КДЦ на 300 посещений в смену построят в Балашихе в 2027 году. Комплекс будет оснащен новейшей медтехникой. Его открытие повысит качество и доступность медицинской помощи жителям округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.