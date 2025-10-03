Балашиха стала лидером по количеству новых точек общественного питания

сегодня в 14:20

С начала года в Балашихе появилось 89 новых кафе и ресторанов. Городской округ стал лидером по этому показателю среди городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации округа.

Открытие новых кафе и ресторанов способствует экономическому развитию: созданию новых рабочих мест для жителей, увеличению налоговых поступлений в бюджет округа, стимулированию местной экономики через покупку продуктов у местных производителей.

Открытие новых точек питания сопровождается благоустройством территорий вокруг заведений и созданию комфортной инфраструктуры для посетителей.

Также этот высокий показатель демонстрирует привлекательность Балашихи для предпринимателей, содействует появлению новых бизнес-инициатив, создает конкурентную среду, стимулирующую качество услуг, и развивает инновационные подходы в сфере общественного питания.

Новые точки общественного питания открываются не только в центральной части Балашихи, но и спальных районах, что позволяет обеспечить жителям равный доступ к услугам питания, независимо от места проживания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.