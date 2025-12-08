Балашиха подвела итоги работы по профилактике экстремизма и антитерроризма в 2025 году

Муниципальная Антитеррористическая комиссия Балашихи 8 декабря подвела итоги работы по профилактике терроризма и экстремизма, а также определила задачи на следующий год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заседание комиссии провел заместитель главы округа, руководитель аппарата АТК Олег Бурлин. В течение года в Балашихе реализовали комплекс мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и работу с молодежью. В детских школах искусств прошли тематические беседы и уроки памяти, посвященные жертвам Холокоста, укреплению гражданского единства и профилактике терроризма.

В мае состоялись Всероссийская акция «Журавли» и международный фестиваль-конкурс «Славянские встречи 2025». Осенью для школьников организовали часы памяти «Нет терроризму! ДНР и ЛНР – своих не бросаем!». Особое внимание уделили поддержке детей и семей участников специальной военной операции. В сентябре в картинной галерее прошла акция «Мой папа – Герой!», а также была представлена планшетная выставка «Герои операции «Поток».

Принятые меры способствовали сохранению межнационального и межконфессионального мира, а также снижению рисков проявления экстремизма. На заседании утвердили изменения в перечни торговых территорий и мест массового пребывания людей. Обновленные документы направят собственникам для проведения мероприятий по категорированию и паспортизации. Одним из ключевых вопросов стала подготовка к новогодним и рождественским праздникам. Комиссия также сняла с контроля исполненные протокольные решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.