Балашиха поделилась опытом с Казахстаном в рамках семинара по образованию

Рабочая встреча состоялась в гимназии № 1 на шоссе Энтузиастов. Работники сферы образования обсудили реорганизацию и создание больших образовательных комплексов, а также другие вопросы образовательно-воспитательного процесса, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Нас очень сильно заинтересовал проект, когда комбинируются сферы дошкольного образования и среднего образования. Создается 1 юрлицо вместо 3 или 4, назначается 1 руководитель. Здесь интересны и экономические показатели, и качество образования в целом. Успешные каникулы — интересный проект. Возможно, мы уже на следующий год будем его внедрять у нас в городе. Он требует небольших финансовых вложений, зато задействует ребенка в каникулярный период», — сказал руководитель управления образования города Алматы Республики Казахстан Сайран Сайфеденов.

После семинара по образованию делегация из Казахстана посетила детский технопарк «Кванториум», где ознакомилась с передовыми практиками в сфере образования, а также приняла участие в мастер-классах.

В завершении рабочей встречи учителя из Республики Казахстан пригласили коллег из Балашихи к себе в гости для дальнейшего взаимодействия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.