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Американский лидер Джо Байден просит Конгресс США продлить полномочия по выделению оружия Украине на 5,8 млрд долларов, пишет RTсо ссылкой на The Hill.

Отмечается, что при отрицательном решении законодателей Белый дом сможет объявить о выделении Украине разового пакета помощи в указанном объеме до конца сентября.

Ранее в Кремле заявили, что недавнее высказывание президента России Владимира Путина о западных ракетах достигло адресатов и было четко понято. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что послание Верховного главнокомандующего оказалось «предельно четким и однозначным».