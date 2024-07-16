Багреева: на фестивале «Территория будущего. Москва 2030» расскажут об экономике столицы

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» его участники смогут узнать больше об экономике столицы, встретиться с экономистами, задать вопросы популярным блогерам и предпринимателям, заявила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Форум-фестиваль пройдет с 1 августа по 8 сентября. Главной экономической площадкой проекта станет павильон «Экономика Москвы» в Лужниках.

«На форуме-фестивале „Территория будущего. Москва 2030“ мы хотим напомнить, что экономика города создается усилиями тех, кто здесь живет, учится и работает. Для ее развития важен вклад каждого жителя нашего города, а ее достижения — это достижения каждого из нас. Посетители форума-фестиваля узнают о том, как формировалась экономика столицы, как она развивается на сегодняшний день и какие тренды ждут в будущем. Также они получат полезные советы по личным финансам и инвестициям, налогам, бережливым навыкам и другим темам от наших экспертов», — отметила Багреева.

Для всех участников мероприятия пройдут открытые лекции по экономике. Известные предприниматели, популярные блогеры и эксперты поделятся информацией о налогах и инвестициях, бережливых навыках, искусственном интеллекте, создании бизнеса и других темах. На выходных жителей и гостей Москвы будут ждать пешеходные экскурсии с участием известных столичных гидов. Участники экскурсий пройдут по 5 разным маршрутам, на которых познакомятся со столичной архитектурой и смогут взглянуть на историю города через призму экономического развития.

Помимо этого, для столичных предпринимателей пройдет бизнес-день производительности труда и наставничества. Его основным событием станет подведение итогов конкурса «Лучшие практики наставничества Москвы — 2024».

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города.

Официальный сайт форума-фестиваля: moscow2030.mos.ru.