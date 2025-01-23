«Бабушку боялась»: девочка из Железногорска объяснила свою пропажу

Пропавшая девочка из Железногорска объяснила, почему не возвращалась домой

10-летняя Мирослава Зуева из Железногорска Курской области, которую после пропажи искали более 100 жителей региона, рассказала, почему не вернулась домой после посиделок у подруги, сообщает Baza .

Девочка объяснила свое исчезновение. Мирослава рассказала, что боялась гнева бабушки. Девочка думала, что родственница отругает ее из-за опоздания.

«Бабушку боялась», — сказала малышка.

Девочка пропала накануне. Она ушла в соседний подъезд, где жила подруга. Вечером Мирослава пошла обратно, но до дома так и не дошла.

Практически сразу же ее стали искать. Родителям девочки в этом помогали около 300 человек.

Ребенка удалось найти участковому. Выяснилось, что Мирослава действительно вышла из квартиры подруги, но осталась ночевать на лестничной клетке, а затем снова пошла к подруге. Сейчас малышка дома, с ней все хорошо.