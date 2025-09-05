Бабье лето порадует жителей Московского региона в выходные

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Московском регионе в первой половине сентября. По его словам, в ближайшие выходные жителей порадует настоящее бабье лето.

Сегодня погода в Москве и Московской области останется практически неизменной: небо будет пасмурным, с редкими прояснениями, а дневная температура составит от плюс 17 до плюс 20 градусов.

«В субботу усиление антициклона приведет к тому, что бабье лето наконец то раскроется, а значит, из-за плотной облачной пелены увереннее станет выглядывать солнечный диск, усиливая приток тепла, ну и максимальный термометр покажет уже плюс 19 — плюс 22 градуса, что соответствует климатической норме августа или июня. В воскресенье ожидается самый лучший день, рост атмосферного давления достигнет своего апогея, что сулит москвичам и жителям Подмосковья солнечный, сухой, по-летнему теплый выходной. И в разгар дня воздух уже прогреется до плюс 20 — плюс 23 градусов», — поделился Тишковец в эфире радио Sputnik.

Он также отметил, что и в начале следующей недели, несмотря на уплотнение облачности, понедельник и вторник сохранят приятную погоду. Температура снова поднимется выше плюс 20 градусов, что означает продолжение метеорологического лета как минимум до середины сентября. Метеорологическая осень наступит не раньше второй половины сентября, возможно, даже в третьей декаде.

«Так что прогнозы позитивные, хорошие. В общем, бабье лето нас ждет в полный рост», — заключил синоптик.