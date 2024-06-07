Авторы Подмосковья приглашают посетить литературную резиденцию на Домбай

Авторов региональной и фольклорной прозы страны приглашают в литературную резиденцию ассоциации союзов писателей и издателей России, сообщает пресс-служба организаторов.

С 03 по 23 августа в горах Карачаево-Черкесии пройдет резиденция для прозаиков, посвященная культуре, традициям и фольклорному наследию народов нашей страны.

К рассмотрению принимаются ранее неопубликованные романы и повести (16+) объемом от 8 до 15 авторских листов в жанрах «реализм», «магический реализм». Элементы фантастики, фэнтези и мистики допустимы.

Прием заявок продлится до 30 июня 2024 года. Победителей определит экспертная комиссия, в состав которой войдут представители АСПИР и редакторы издательства «Эксмо». Готовность произведения к публикации должна составлять не менее 50%, а права на текст — принадлежать автору в полном объеме. В случае 100%-й готовности произведение предоставляется полностью.

Подать заявку можно на сайте ассоциации.

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