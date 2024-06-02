Авторов экспозиции с гробами погибших на Украине французов арестовали в Париже

Парижская полиция арестовала авторов экспозиции у Эйфелевой башни с пустыми гробами погибших на Украине французов, в отношении задержанных возбудили уголовное дело, пишет Lenta.ру со ссылкой на французское издание Le Figaro.

«Экспертиза, проведенная центральной лабораторией, установила, что гробы были наполнены гипсом. Были найдены и взяты под стражу три человека, стоявшие за этой операцией: водитель фургона, на котором перевозились гробы, и два его сообщника», — говорится в публикации.

Прокуратура Парижа уже начала расследовании «о преднамеренном совершении насилия». Предварительно, по данным местных СМИ, за провокационной экспозицией стоят три страны — Болгария, Германия и Украина.

Год назад в Париже была устроена другая провокация — граждане с флагами Украины мешали провести шествие «Бессмертного полка». Полиции пришлось разогнать нарушителей порядка с площади Республики.