Автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна* заочно приговорили к 8 годам колонии

Мультипликатора, сценариста, продюсера и автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна* заочно приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Мунтяна* признали виновным по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ, совершенное по мотивам политической ненависти. Также суд на 3 года лишил его права публиковать материалы в Сети.

Следователи установили, что Мунтян* опубликовал пост, который содержал ложную информацию о деятельности ВС РФ. В частности, материалы содержали сведения о событиях в Буче в апреле 2022 года.

Мультипликатора объявили в розыск в конце прошлого года, а в феврале 2024 года его заочно арестовали. Он открыто поддерживает киевский режим. Известно, что с 2014 года Мунтян* живет на Кипре.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.