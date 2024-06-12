Автор «Дневника хача» опубликовал видео, на котором надувает шары и плачет

Известный блогер и автор Youtube-канале «Дневник Хача» Амиран Сардаров опубликовал странный видеоролик, в котором надувает шары, смеется и плачет на диване, сообщает Baza .

Видео с Амираном, вдыхающим закись азота и поедающим черешню, было опубликовано на канале «Дневник Хача», а через несколько минут было удалено. Предположительно, блогер по ошибке выложил видео на свой канал. Теперь видео с Сардаровым разлетелось по Сети.

При этом сам Амиран, комментируя ролик, заявил, что с ним все хорошо и в ближайшее время он планирует выйти на связь.

«Вы меня не списывайте так быстро, чуток приуныл, бывает. И обязательно запишите мой эмейл, могу быстро подъехать и надуть тысячу шаров на ваши детские праздники», — добавил блогер.

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