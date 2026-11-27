Мошенники рассылают автомобилистам сообщения о якобы поврежденной на парковке машине, чтобы украсть личные данные и деньги, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Злоумышленники пишут в мессенджере, что автомобиль адресата якобы повредили на парковке. К сообщению прикладывают ссылку на «подтверждающее фото» или подробности ДТП.

При переходе по ссылке человек получает вредоносный файл, с помощью которого преступники крадут личные данные. Затем мошенники пугают жертву утечкой персональной информации и предлагают «защитить» имущество: перевести деньги на «безопасный счет» или передать наличные курьеру.

В Мингосуправления Подмосковья подчеркнули, что это обман. Чтобы не стать жертвой мошенников, следует избегать ссылок от незнакомцев, не скачивать неизвестные файлы, не передавать коды, данные карт и документы. При получении такого сообщения или звонка нужно немедленно прекратить диалог.

Изучить основы цифровой безопасности можно на uslugi.mosreg.ru.

18+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.