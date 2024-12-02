Автолавки регулярно привозят товары в отдаленные населенные пункты Подмосковья

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В соответствии с программой «Сельское хозяйство Подмосковья» министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области организована доставка товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные пункты региона, сообщает пресс-служба ведомства.

В таких деревнях на территории Подмосковья проживает около 50 тыс. граждан. Автолавки регулярно доставляют жителям хлеб, овощи, молоко, крупы, а также другие продукты и промтовары.

Органами местного самоуправления заключены контракты, по которым предприниматели регулярно объезжают каждую деревню.

Важную роль в продовольственном снабжении играют районные потребительские общества (РАЙПО). Работа автолавок является необходимым условием для комфортного проживания жителей подмосковных деревень и сел, где отсутствуют продовольственные магазины.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.