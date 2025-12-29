Автоэксперт напомнил о запрете вождения в сонном и болезненном состоянии
Автомобильный эксперт Дмитрий Попов напомнил, что правила дорожного движения запрещают управлять автомобилем в сонном, болезненном или утомленном состоянии, сообщает RT.
Попов подчеркнул, что засыпание за рулем является одной из самых опасных ситуаций для водителя.
«Существует прямой запрет ездить сонным. Правила запрещают не только садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, но и в болезненном, а также утомленном состоянии», — рассказал Попов.
Эксперт отметил, что переход в болезненное состояние происходит постепенно и не имеет четких границ. По его словам, засыпание за рулем особенно опасно, поэтому перед поездкой важно хорошо выспаться.
