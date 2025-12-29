Автоэксперт напомнил о запрете вождения в сонном и болезненном состоянии

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов напомнил, что правила дорожного движения запрещают управлять автомобилем в сонном, болезненном или утомленном состоянии, сообщает RT .

Попов подчеркнул, что засыпание за рулем является одной из самых опасных ситуаций для водителя.

«Существует прямой запрет ездить сонным. Правила запрещают не только садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, но и в болезненном, а также утомленном состоянии», — рассказал Попов.

Эксперт отметил, что переход в болезненное состояние происходит постепенно и не имеет четких границ. По его словам, засыпание за рулем особенно опасно, поэтому перед поездкой важно хорошо выспаться.

