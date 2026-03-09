Аврил Лавин отказалась от выступлений в России из-за клещей

41-летняя певица Аврил Лавин отказалась от выступлений в России. По предварительной информации, она боится ехать в страну из-за клещей, сообщает Mash .

Сейчас Лавин популярности снова популярна среди российских фанатов из-за тиктоков и рилсов. Многие хотели бы услышать ее песни вживую. Организаторы связались с артисткой и предложили ей выступить в Москве в ближайшее время, но та ответила: «Нет, ни в коем случае».

Как говорит одна из версий, отказ певицы связан со страхом перед паукообразными. В 2013–2014 годах Лавин кусали, тогда у нее диагностировали болезнь Лайма. У зажженных появляются сильная головная боль, паралич лицевого нерва, нарушается сердечного ритма и т. д. Поэтому у артистки был долгий перерыв в карьере (она не выступала до 2018 года).

Лавин посещала Россию минимум дважды — в 2007 и 2011 годах. В то время концерты прошли нормально, но сейчас певица, видимо, узнала, что сезон клещей начинается в стране в марте и заканчивается в октябре, поэтому отказалась.

