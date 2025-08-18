«Авито Путешествия»: нижегородцы стали чаще путешествовать с животными

Аналитики сервиса «Авито Путешествия» и компании «МегаФон» в совместном исследовании за июль 2025 года обнаружили, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов, жители которых предпочитают путешествовать со своими домашними питомцами, сообщает ИА «Время Н» .

Как отметили специалисты, регион расположился на восьмом месте в рейтинге по числу бронирований посуточных квартир с возможностью размещения с домашними животными. При этом средняя цена на такое проживание составляет около 4500 рублей за ночь.

Также, согласно данным от «Авито Путешествия», в России за июль количество бронирований квартир с пушистиками выросло на 42% по сравнению с прошлым годом, а аренда загородных домов на 91%. Отмечается, что в большинстве случаев арендовали жилье на трое суток и заселялись втроем.

Более того, известно, что чаще всего такие варианты размещения искали путешественники из Московской области, доля бронирований составляет 17%. На втором месте расположилась Ленинградская область — 8%, на третьем — Свердловская область — 3%. Нижегородцы обогнали любителей четвероногих из Самары и Ростова-на-Дону.