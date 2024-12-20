Авито предоставит спецтехнику и жилье, устраняющим последствия разлива мазута в Черном море

Авито предоставит 10 экскаваторов-погрузчиков и 50 квартир для работы и проживания волонтеров, которые будут очищать береговую линию, передает пресс-служба платформы.

Техника будет предоставлена и оплачена бизнес-направлением Авито Спецтехника. Она начнет работы в пострадавшем районе 21 декабря. Привлечение спецтехники по предварительным оценкам позволит очистить до четверти пострадавшей территории.

Также Авито обеспечит размещение более 100 добровольцев в 50 квартирах Анапы. Эта возможность будет предоставлена бизнес-направлением Авито Путешествия через бронирование компанией квартир на платформе для волонтеров всероссийского экологического движения «Экосистема», которые занимаются ликвидацией последствий разлива мазута на Черноморском побережье.

Помочь волонтерам могут и пользователи Авито. В разделе #яПомогаю на платформе создана специальная страница, на которой желающие могут пожертвовать вещи и оказать материальную помощь фондам, участвующим в ликвидации последствий разлива.