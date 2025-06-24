«Авито» и Росмолодежь подписали соглашение о сотрудничестве

На ПМЭФ-2025 компания «Авито» и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) заключили соглашение о стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба компании.

Документ подписали управляющий директор «Авито» Влад Федулов и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В рамках сотрудничества в этом году компании планируют запустить ряд образовательных проектов, направленных на развитие цифрового предпринимательства и повышение уровня навыков среди молодежи.

«„Авито“ давно стал точкой входа в бизнес для миллионов россиян. По данным РАЭК, 62% малого и среднего бизнеса активно используют „Авито“ в своей работе. Наши инструменты позволяют запустить свое дело в любой точке страны — от мегаполисов до малых городов и поселков. Мы предоставляем доступ к более 72 млн пользователей и предлагаем широкий набор сервисов, включая удобную систему верификации бизнеса, подключение CRM и аналитику. Сотрудничество с Росмолодежью усилит нашу цель: вовлекать молодежь в предпринимательство, развивать цифровую экономику и формировать новое поколение создателей», — уточнил управляющий директор «Авито» Влад Федулов.

Участники соглашения планируют проведение совместных форумов, конференций, конкурсов и выставок, посвященных развитию малого бизнеса, электронной коммерции и информационных технологий в России. Эти инициативы призваны расширить возможности для молодежи в области предпринимательства и подготовить ее к работе в условиях цифровой экономики.

«Сегодня у молодежи есть множество возможностей для профессиональной самореализации. Мы уже отмечаем рост предпринимательской активности. В России 2,7 млн молодых предпринимателей и самозанятых в возрасте до 25 лет, половина предприятий в прошлом году была создана людьми до 35 лет. Эти результаты стали возможны благодаря системным мерам государственной поддержки, активной работе Минэкономразвития. Особое значение имеют проекты по продвижению брендов молодых российских предпринимателей, такие как „Маркет молодых“», — прокомментировал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Он добавил, что, развивая эту деятельность, агентство заключило соглашение с «Авито», которое расширит возможности для молодых предпринимателей за счет объединения цифровых инструментов платформы и мер государственной поддержки

Партнерство с Росмолодежью станет важным шагом в реализации госполитики в сфере поддержки молодежных инициатив, цифровой трансформации регионов и формирования благоприятной среды для экономического роста нового поколения. Благодаря объединению усилий государства и бизнеса, молодежь получит доступ к современным инструментам развития, а страна — новые точки роста и источники устойчивого предпринимательства.