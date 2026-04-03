«Авито» берет на себя расходы на доставку товаров в Дагестан из-за паводка

До 10 апреля «Авито» берет на себя расходы на доставку товаров в Дагестан и соседние регионы, пострадавшие в результате паводков, сообщает «Коммерсант» .

Все, кто хочет помочь, могут передать нужные вещи бесплатно или по символической цене, разместив на платформе объявления с хештегом #яПомогаю в названии. Все объявления #яПомогаю попадут в специальный раздел, где стоимость доставки составит 1 рубль.

На платформе размещен список самых необходимых для восстановления быта вещей, составленный с помощью волонтеров Российского Красного креста. Предметами первой необходимости для пострадавших сейчас являются одежда, средства гигиены, товары для детей, домашняя утварь, мелкая бытовая техника и другое.

Недавно «Авито» также доставило 100 тонн питьевой воды в Дагестан.