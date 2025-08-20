Авиатурнир на тренажерах прошел в парке «Патриот»

Авиатурнир на тренажерах легендарных машин прошел в парке «Патриот». Участники получили уникальную возможность испытать себя в роли пилотов известных боевых самолетов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Соревнования включали испытания на трех разных типах авиационной техники: истребителе МиГ-29, боевом вертолете Ми-24П и учебно-тренировочном самолете Л-39 — единственном в мире процедурном тренажере, позволяющим полностью погрузиться в условия реальной кабины самолёта и испытать ощущение настоящего полёта. Перед началом каждого этапа гости проходили обязательную подготовку и инструктаж, гарантирующие безопасность и понимание особенностей управления техникой.

Благодаря современным технологиям виртуальной реальности и точной эмуляции физических ощущений, участники получили возможность прочувствовать всю мощь и реализм полетов.

По итогам турнира победители в каждом виде авиационной техники были награждены ценными призами и памятными наградами.

