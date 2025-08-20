Аварийный жилой дом снесли в Дмитровском округе

В поселке Раменский Дмитровского муниципального округа, на улице Больничная ликвидировали аварийный жилой дом № 12. Объект располагался вблизи фельдшерско-акушерского пункта «Дутшево». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный многоквартирный дом — деревянный, площадью порядка 615 кв. м. Вследствие морального и физического износа строительных конструкций, здание утратило эксплуатационную пригодность и было признано аварийным.

В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению 19 жилых помещений, затем строение включили в перечень для ликвидации.

Работы по демонтажу и расчистке участка от строительного мусора завершились в июле текущего года.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Дмитровского муниципального округа было выявлено 596 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 342 объекта, что составляет 57% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.