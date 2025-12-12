Астрономы зафиксировали 24-часовой процесс распутывания плазмы на Солнце

Видео, составленное из снимков, начинается около полудня 14 декабря по московскому времени и заканчивается кадрами, полученными полчаса назад. За это время, около 24 часов, Солнцу потребовалось, чтобы полностью распутать сложный клубок из плазмы и магнитного поля, образовавшийся на его краю.

Как отмечают астрономы, это явление не имеет никакого отношения к комете 3I/ATLAS и не оказывает воздействия на Землю, так как происходит слишком далеко.

Тем не менее, наблюдение за гигантским «торнадо» из плазмы и силовых магнитных линий представляет значительный научный и эстетический интерес.

