Астронавт Майк Финк признался, что из-за него эвакуировали МКС

Астронавт НАСА Майк Финк рассказал, что экстренная эвакуация экипажа МКС в январе произошла из-за внезапного приступа у него самого, сообщает kp.ru .

В середине января НАСА впервые экстренно вернуло на Землю весь экипаж миссии Crew 11 — Майка Финка, Зену Кардман, Кимию Юи и Олега Платонова. Агентство тогда заявило о проблемах со здоровьем у одного из астронавтов, не раскрывая имени.

Позднее 59-летний Майк Финк признался, что плохо стало ему. По его словам, 7 января во время подготовки к выходу в открытый космос он внезапно потерял способность говорить. Приступ длился около 20 минут, боли и удушья не было.

«Это произошло совершенно неожиданно, невероятно быстро», — вспоминает космонавт.

На борту использовали портативный аппарат УЗИ, который помог исключить сердечный приступ. Полное обследование на Земле также не выявило отклонений — Финк признан здоровым.

Глава НАСА Джаред Айзекман поддержал астронавта: «Дело не в тебе. Это космос, все, тема закрыта».

Академик Российской академии космонавтики Александр Железняков отметил, что подобные случаи редки и влияние космических факторов до конца не изучено.

«Сколько ни изучай человеческий организм, он остается „землей неизведанной“, да и влияние космических факторов еще нуждается в изучении. Наверняка в будущем еще случится что-то новое и неожиданное», — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что риски не должны останавливать освоение Луны и Марса.

