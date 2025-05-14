Ассоциация «Ресурс» проведет Неделю поддержки компостирования

«Мы проводим мероприятия, посвященные проблемам рационального обращения с отходами и повышения плодородия почв в условиях цикличной экономики. Главная задача — создать баланс между эффективной переработкой отходов и увеличением спроса на продукты утилизации, такие как искусственные грунты и смеси для агропромышленности и городского озеленения. Сейчас это сложно реализовать, во-первых, из-за отсутствия нормативной базы — в том числе определения „почвогрунтов“, „земель“ и разницы в их применении. Во-вторых — из-за недоверия аграриев к органическим удобрениям. Это снижает эффективность переработки и увеличивает затраты труда», — отметила исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова.

По ее словам, в этот раз к экспертам и партнерам присоединились не только преподаватели Тимирязевки, но и их студенты-экологи, а также авторитетные эксперты в сфере почвоведения, технологий восстановления плодородия и компании, работающие в сфере переработки отходов и побочных продуктов животноводства.

На мероприятии обсудили правовые основы использования органических удобрений в сельском хозяйстве, возможности для создания компостов из отходов сельского хозяйства, отходы и побочные продукты животноводства в экономике замкнутого цикла, климатические проекты по утилизации отходов и компостированию, биогазовые технологии, лучшие апробированные практики по изготовлению устойчивого компоста.

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация «Ресурс», РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева, АНО «Московский экологический Регистр».

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.