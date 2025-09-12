Артистка из Подмосковья вышла в финал конкурса Газманова «Родники»

«Конкурс — это всегда яркие эмоции»

«Участие в конкурсе — эмоциональное испытание, всегда связано с переживаниями: сможет ли исполнение и песня взволновать жюри, но в этот раз решение участвовать в „Родниках“ оказалось верным. Хорошо, что друзья уговорили и что я решилась принять участие. Сам факт выхода в финал — это уже победа, для меня и для любого артиста это укрепление веры в свои силы и серьезный толчок вперед», — поделилась артистка.

Ольга добавила, что услышать теплые слова в свой адрес от Олега Газманова было особенно ценно.

«Стихи Шукшина — это пронзительно»

В финале конкурса прозвучит песня Ольги Панюшкиной «Плачет русская мать» на стихи Василия Шукшина.

«В стихах Шукшина есть и пронзительность, и глубина, и невероятная сила. Куплеты звучат с надрывом, душу автора разрывает боль за Россию, а в припеве — это молитва матери, пережившей боль и принявшей ее, сила всепрощения, излучающая добро и свет. Несмотря на первую строчку припева, которая и стала названием песни, молитва воспаряет вверх, звучит очищением. Зрители часто говорят о моем исполнении патриотических песен: „Ты поешь и наполняешь ощущением, что мы уже победили!“. Да, мне важно, чтобы после песни у зрителей душа наполнялась светом, а сердце — надеждой. Особенно, если тема песни непростая, а смыслы задевают глубинные переживания», — отметила певица.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Она рассказала, что к поэзии Шукшина обратилась в момент творческого поиска.

«Раньше я бралась за чужие тексты с опаской, было страшно, что не получится найти гармонию слияния музыки и стихов, ведь я с детства пишу сама и музыку, и слова, они ко мне прилетают вместе одновременно, поэтому хочется, чтобы мои песни со словами других авторов тоже воспринимались слушателем единым организмом. В данном случае, со стихами Шукшина, задача была найти такой подход, чтобы не разрушить поэтическую ткань, а наоборот, за счет музыки и исполнения эмоционально усилить смыслы его слов и энергию его речи», — поделилась Ольга.

По ее словам, этот опыт помог ей выйти на новый уровень в написании авторского материала.

«Я почувствовала, что он будто открыл мне дверь в другой мир. Вновь начала писать после долгого перерыва. Вдова Василия Макаровича Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина и его дочери Мария и Ольга поддержали написанный мной вокальный цикл на его стихи, произнесли невероятно важные для автора слова: „Спасибо, Оля, что сделала папу поэтом-песенником“. Для меня получить такую оценку от наследников его творчества — огромная радость и высокая честь».

«Я пою, чтобы людям хотелось жить»

С октября 2022 года Ольга Панюшкина в составе агитбригад ездит в зону СВО, выступает перед нашими бойцами:

«Сегодня, в наше непростое время, когда идет спецоперация, песня „Плачет русская мать“ звучит особенно пронзительно. По просьбе моих зрителей я вновь начала включать ее в концертную программу. Говорят, невозможно не плакать, но это слезы очищения — чистые, светлые эмоции. Такие ощущения во многом создаются исполнительской вокальной подачей. Надеюсь, что мне удастся справиться с волнением на гала-концерте в финале конкурса и спеть так, как я чувствую. Мне говорят: „После твоих концертов хочется жить.“ Хорошо, что есть характер и хватает энергии, чтобы через песню делать мир лучше. Да, был долгий поиск точной, правдивой интонации разговора со зрителем. И конечно, счастье найти свой путь и быть нужной людям. Я воспринимаю это своей миссией: наполнять мир светом!»

«Подмосковье — мое вдохновение и опора»

Ольга Панюшкина родилась в Орехово-Зуеве, жила и училась в Дедовске Истринского района, а сегодня является солисткой «Культурного центра „Красногорская филармония“.

«Я люблю Подмосковье! Мне нравится, что я здесь родилась и здесь мои корни. Для меня важно, что я прославляю свою малую родину, что почетную грамоту Президента РФ мне в этом году вручил именно наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, и я благодарна ему за поддержку наших артистов. Иду в финал конкурса „Родники“ с осознанием, что представляю не только себя, но и мое любимое Подмосковье», — подчеркнула Ольга Панюшкина.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Она отметила, что волнительный момент финала станет для нее еще и личным событием:

«Месяц назад я вышла замуж за ленинградца. Радуюсь, что в концертном зале „Октябрьский“ в Санкт-Петербурге будут присутствовать друзья и близкие моего мужа. Сам он сейчас служит в зоне СВО и после отпуска уже вернулся в свой полк. Большое счастье, что многие мои друзья в Москве уже купили билеты, поедут в Петербург, чтобы быть рядом и поддержать меня в такой важный момент. Дружеская поддержка — огромная сила, которая придает уверенности в победе, я это очень ценю. Как замечательно выходить на сцену, зная, что в зале есть люди, которые тебя любят».

Справка

Ольга Панюшкина — автор-исполнитель, ветеран боевых действий, солистка Культурного центра «Красногорская филармония». Лауреат Премии губернатора Московской области (2024). В 2025 году награждена Почетной грамотой Президента РФ, а также медалями министерства обороны России «Участник СВО» и «Генерал-майор Александр Александров».