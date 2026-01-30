Арт-квест для школьников прошел в Балашихе

Мероприятие прошло в Доме культуры «Саввино». В нем приняли участие 30 ребят в возрасте от 10 до 15 лет, обучающиеся в школе № 6 городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время прохождения арт-квеста школьникам было необходимо ответить на 20 вопросов, направленных на развитие наблюдательности и творческого мышления. Чтобы найти верные ответы, участники внимательно изучали работы Оксаны Петровой, представленных на выставке, которая продлится до 17 февраля в ДК «Саввино».

«Это был первый наш опыт арт-квеста. Сейчас это является очень модным форматом и мы тоже решили организовать такое мероприятие», — рассказала куратор выставки в ДК «Саввино» Анна Мельникова.

В конце мероприятия каждый участник получил памятные подарки от организаторов.

Подобные мероприятия способствуют формированию художественного восприятия и увлеченности искусством у молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.