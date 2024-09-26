Арестованный бывший мэр Сочи Копайгородский хочет вернуться на СВО

По словам его адвоката, в суд предоставлены документы, подтверждающие, что он является участником СВО и военнослужащим. Бывший мэр Сочи хочет вернуться в боевое подразделение и проходить там воинскую службу. Также защита обвиняемого сообщила, что Минобороны РФ предоставило сведения, что Копайгородский является бойцом воинской части.

Отмечается, что жена Копайгородского сейчас находится в зоне СВО.

Бывшего сочинского градоначальника задержали в среду в Луганске и перевезли в Москву. Также у него провели обыск.

По предварительным данным, Копайгородский оформил разные виды недвижимости на свою супругу и детей. Имущество стоит не один десяток миллионов рублей. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.