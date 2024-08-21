Арбитражный суд отказал компании в аппеляции против Минэкологии Подмосковья

Десятый арбитражный апелляционный суд отказал компании «Дорстройсинтез» в удовлетворении жалобы на действия Минэкологии Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Компания была дважды уличена в нарушении условий лицензии на недропользование на участке месторождения «Кузнецово-1». Перед началом добычи ей следовало перевести участок из земель сельхозназначения в категорию, позволяющую недропользование, однако этого сделано не было. Мы привлекали компанию к административной ответственности, неоднократно указывали на необходимость устранения нарушений, однако незаконная добыча продолжалась, при этом «Дорстройсинтез» пытался оспаривать в суде действия министерства. В конце концов, нам пришлось отозвать лицензию», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Согласно требованиям закона, в таких условиях недропользователь обязан прекратить добычу и законсервировать карьер. Тем не менее, компания обратилась в ведомство с просьбой продлить срок консервации, в чем ей было отказано.

Не согласившись с решением министерства, недропользователь подал заявление в суд, однако решение вынесено в пользу природоохранного ведомства.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.