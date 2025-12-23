Антимонопольное ведомство выявило нарушение закона о рекламе на транспорте

Антимонопольное ведомство возбудило дело против физического лица за размещение рекламы на транспортном средстве с нарушением закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба на размещение рекламы услуг по приобретению автомобилей на транспортном средстве. По данным ведомства, реклама была размещена с нарушением требований закона о рекламе.

В результате проверки было возбуждено дело по признакам нарушения части 5 статьи 20 закона о рекламе. Нарушение выразилось в том, что реклама ограничивала обзор водителю транспортного средства.

Если вина физического лица будет установлена, ему может быть назначен штраф по статье 14.38 КоАП.