Антимонопольное ведомство возбудило дело из-за рекламы автосервиса на транспорте

Антимонопольное ведомство возбудило дело против организации после поступления материалов от местной администрации о размещении рекламы автосервиса на транспортном средстве с нарушением законодательства, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство поступили материалы от местной администрации о размещении рекламы автосервиса на транспортном средстве с нарушением требований Закона о рекламе.

По итогам рассмотрения этих материалов ведомство возбудило дело в отношении организации. Нарушение связано с использованием транспортного средства преимущественно как передвижной рекламной конструкции, что противоречит части 2 статьи 20 Закона о рекламе.

Если вина организации будет установлена, ей грозит штраф по статье 14.38 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.