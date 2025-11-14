«Аномальный ход температуры»: синоптик рассказал о похолодании на выходных

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в выходные 15 и 16 ноября Москву и Московскую область ожидает резкое падение температуры и погодные качели, сообщает RT .

«В субботу у нас ожидается аномальный ход температуры. Если ночью еще будет +3…+6 °С, то днем дождь будет переходить в снег, а к вечеру температура достигнет отрицательных значений», — сказал он.

Согласно некоторым расчетам, в регионе может выпасть до 6 см снега, а в ночь на воскресенье температура опустится до минус 4-6 градусов, но с полудня понедельника начнется небольшое потепление.

По его словам, уже ко вторнику температура воздуха в дневное время вероятно достигнет отметок +7…+9 °С.

Ранее руководитель научных исследований Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщил, что, по наиболее вероятному прогнозу, предстоящая зима в стране ожидается более морозной, чем предыдущая.

