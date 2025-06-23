Ангарскому маньяку, убившему 85 женщин, назначили девушку-адвоката

Ангарского маньяка Михаила Попкова, убившего 85 женщин, в суде теперь будет защищать девушка-адвокат. Раньше его интересы представлял мужчина, сообщает Mash .

С новой защитницей у мужчины общение не задалось. Между адвокатом и ее клиентом видно напряжение, ведь Попков относится к женскому полу с недоверием.

Попкова начали судить по еще одному эпизоду убийства, который до этого не был выявлен. По данным следствия, в 2011 году мужчина, выпив алкоголь, ехал домой на велосипеде мимо парка за ДК «Современник». В рюкзаке у него был топор и ацетон.

По дороге он повздорил с нетрезвой 36-летней женщиной. Мужчина убил ее, а труп сжег. Погибшая работала уборщицей в школе, у нее не было семьи. Попков признался в содеянном лишь недавно, потому что ему было «тяжело жить с этим».

Пока идет следствие и суд, мужчину перевезли в СИЗО. Отмечается, что маньяк признается в убийствах, чтобы сменить обстановку и увидеть происходящее вокруг.

Между тем Попков уже был осужден на пожизненный срок. Он отбывает наказание в одиночной камере мордовской ИК-6 за убийство 86 человек. Там он шьет для нужд СВО и читает детективы. С родными мужчина не общается.