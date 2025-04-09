Ангарского маньяка перевезут в СИЗО, пока идет следствие и суд

Ангарского маньяка перевезут в СИЗО, пока проходят следственные действия, а также суд. Мужчина будет сидеть там около двух месяцев, пока рассказывает о новых фактах убийства, сообщает SHOT .

Михаил Попков сидит на пожизненном в специальном блоке Торбеевского центра ИК-6 в Мордовии. Там более строгие условия, чем в иных колониях. Мужчина признается в убийствах, чтобы сменить обстановку и увидеть происходящее вокруг.

Пока идут следственные действия и суд, Попков будет рассказывать об убийствах, сидя в более мягких условиях в СИЗО. При этом его признание не повлияет на срок. Вероятности помилования нет.

«Ангарский маньяк» орудовал в Иркутской области с 1992 по 2010 годы. Он совершил более 80 убийств. Мужчина поймали в 2012 году. Он получил два пожизненных срока.

Ранее следователи установили причастность Попкова к убийству, совершенному в 2011 году. Он убил женщину в Ангарске и сжег ее тело.