Андрей Воробьев: за 4 года сложилась система поддержки бойцов СВО и их семей

В Московской области за почти четыре года сформирована полноценная система помощи участникам и ветеранам спецоперации, а также их семьям — от реабилитации до трудоустройства и социальных льгот, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Начнем с самого важного — поддержки участников и ветеранов СВО. Почти 4 года мы ведем эту работу. Уже сложилась система, алгоритмы, настроенные на заботу, чуткое и внимательное сопровождение каждого бойца и каждой семьи», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что это реабилитация, оформление документов, трудоустройство ветеранов, льготы для детей и т. д.

Ранее Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

