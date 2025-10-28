Андрей Воробьев вручил судебным приставам областные награды

1 ноября в стране будет отмечаться День судебного пристава.

«Уважаемый Андрей Александрович (Тагаев, главный судебный пристав Московской области), наши ветераны, личный состав, сегодня мы все здесь для того, чтобы отдать должное вашей профессии, миссии, поздравить с профессиональным праздником и сказать, что вы делаете сложную, но очень важную и нужную работу. Нам с вами посчастливилось работать в большой системе», — сказал губернатор.

Он добавил, что Подмосковье растет, власти видят, как много всего происходит в регионе. И каждый должен делать все, чтобы человек чувствовал, что в области и в России жить комфортно.

«И ваша лепта здесь очень заметна. Важно, чтобы каждый человек видел результат своей работы — и в ЖКХ, и в части взыскания алиментов — тоже чувствительная тема. Наша задача — грамотно организовать эти процессы. Можно, конечно, работать по старинке, шить исполнительные листы и т. д. Но мы благодарны, что вы не стесняетесь внедрять все, что касается цифры, скорости, потому что скорость в данном случае — это еще и деньги. Одно дело — взыскать их в течение двух недель или месяца, другое — в течение года. Это разный результат. Я хочу пожелать всем, кто работает в этой системе, получать удовлетворение от того, что он делает», — уточнил Воробьев.

На сегодняшний день в ГУ ФССП РФ по Подмосковью несут службу более 2 тыс. сотрудников, в том числе 756 судебных приставов-исполнителей. На каждого из них в 2025 году приходится около 8,6 тыс. исполнительных производств. Всего за 9 месяцев текущего года на исполнении в ведомстве их было почти 7,3 млн. С января по сентябрь благодаря работе судебных приставов в казну области поступило 2,806 млрд рублей (вдвое больше, чем в 2024 году).

Работа приставов

«Служба судебных приставов в Подмосковье имеет самую высокую нагрузку по исполнительным производствам на одного судебного пристава. В 2024 году у нас на исполнении находилось более 8 млн исполнительных производств. Мы находимся на высочайшем уровне взаимодействия с правительством Московской области. Хотелось бы сказать огромные слова благодарности губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку, за то чувство локтя, которое мы каждый день ощущаем. Сегодня мы чествуем отличившихся сотрудников, ну, и, конечно, стараемся не забывать о наших ветеранах, которые бок о бок с нами несут службу», — сказал главный судебный пристав региона Андрей Тагаев.

Он уточнил, что сейчас исполнительное производство переходит в цифровой формат – большая часть исполнительных документов, которые выдают суды, другие уполномоченные органы (полиция, налоговая, пенсионный фонд), приходят в управление в электронном виде. Благодаря онлайн-документообороту судебный пристав за 1-2 дня получает полные сведения об имущественном положении должника. А уведомление должников о возбуждении исполнительного производства проводят через портал «Госуслуги».

Одно из направлений совместной деятельности — взыскание долгов за ЖКУ. 1 октября в регионе начала работать цифровая платформа, с помощью которой управляющие и ресурсоснабжающие организации могут обратиться в суд онлайн.

Такой подход уменьшил бумажный документооборот и нагрузку на судебные участки, а исполнительные документы быстрее поступают к судебным приставам. По прогнозам, данная работа позволит каждый год снижать задолженность за ЖКУ более чем на 20%.

За 2024 год судебными приставами Подмосковья было взыскано 3,6 млрд рублей алиментов (почти на 30% больше, чем в 2023 году), а за 9 месяцев 2025 года – еще около 3 млрд рублей. И, что важно, в регионе уменьшается количество исполнительных производств, по которым должники не приступили к выплате алиментов.

За два года приставами завершено 400 исполнительных производств о ликвидации самостроя на территории округов. Большая работа ведется в части взыскания задолженностей по зарплате, штрафов за нарушение экозаконодательства, поддержки участников спецоперации и других.

Областные награды

В ходе торжественного мероприятия губернатор Московской области вручил отличившимся сотрудникам региональные награды. Начальник отдела – старший судебный пристав Коломенского районного отдела судебных приставов Максим Худенко удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского. За 6 лет под его руководством отдел возбудил свыше 240 тыс. исполнительных производств.

«Очень приятно, что меня отметили, вручили награду. Я на службе в ФССП с 2008 года. В свое время окончил юридический факультет, затем пошел в милицию оперуполномоченным уголовного розыска, а потом попал в Федеральную службу судебных приставов. У нас очень интересная, но сложная работа. Наверное, морально самое тяжелое, когда несовершеннолетнего ребенка делят родители, и приходится подключаться службе судебных приставов, чтобы этот вопрос урегулировать. Все остальные исполнительные производства – дело техники, так сказать», — считает Худенко.

С 2019 года в Подмосковье оцифрован процесс отправки документов в службу судебных приставов: аппараты мировых судей полностью отказались от бумажных экземпляров исполнительных документов, направив в электронном виде уже свыше 500 тыс. документов.

