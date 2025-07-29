Андрей Воробьев: в 2025 году в Подмосковье откроем 10 обновленных лесопарков

В Московской области продолжаются работы по благоустройству лесопарков. В 2025 году будут открыты 10 обновленных территорий, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он уточнил, что данные работы ведутся по программе «Парки в лесу».

«В „Новой Трехгорке“ в Одинцове, мы создаем пространства для спорта, отдыха и творчества: появятся мастер-классы, кафе, детские и спортивные площадки, зоны для пикников и выгула животных. Завершим к сентябрю», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, в Вишняковском лесопарке в Балашихе начала работать первая очередь. В процессе — строительство фестивальной площадки и арт-объекта «Башня Мейерхольда». Вторую очередь планируется закончить в 2026 году.

Как добавил губернатор, истринский лесопарк «Соколка» — большая территория, которую делают лучше. Там рабочие прокладывают дорожки, обустраивают смотровые площадки, спортивные и детские зоны.

Воробьев рассказал, что в парке 50-летия Октября в Коломне, в «Дубраве» в Подольске, в Томилинском лесопарке в Люберцах, в Банном лесу в округе Пушкинский, в Пироговском лесопарке в Мытищах и в Парковском лесопарке в Орехово-Зуеве также идут активные работы: там появятся пешеходные тропинки, вело-лыжные трассы, смотровые площадки, зоны отдыха и парковки.

«Каждый лесопарк мы проектируем, учитывая желания жителей, — работаем над тем, чтобы природа и комфорт шли рука об руку», — заключил глава области.