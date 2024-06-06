Андрей Воробьев: сегодня наблюдается высокий запрос на цифровизацию

Сегодня запрос на цифровизацию очень высокий. Практически все пользуются порталом госуслуг, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор выступает на сессии «Биометрия: мифы, возможности, тренды» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сегодня запрос на цифровизацию очень высокий. 115 млн человек в нашей стране (вдумайтесь, 115, если прибавить еще (пользователей — ред.) до 14 лет — тех, кто не может зарегистрироваться) — практически все сегодня находятся в „Госуслугах“. Добровольно зашли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.

Ранее Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.