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Андрей Воробьев рассказал о запросе на комфортабельные пансионаты для пожилых

В Подмосковье востребованы комфортабельные пансионаты для пожилых. В старшем возрасте важна социализация. Об этом заявил в рамках форума губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, власти видят запрос частного бизнеса.

«Мне кажется, что эта вещь, которая очень нужна. Эта социализация дает цель в жизни: общаться, соревноваться, радовать друг друга», — сказал губернатор.

Воробьев добавил, что в некоторых регионах его коллеги уже воплощали в жизнь подобную практику.

Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» проходит в доме правительства Московской области с 27 по 28 мая.