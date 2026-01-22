Андрей Воробьев проверил работу Центрального парка в Лобне

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Центральный парк в Лобне, где в 2026 году обновят еще ряд общественных пространств. Он также побывал на открытой тренировке юных хоккеистов, которую на катке провел главный тренер сборной по хоккею «Россия 25» Роман Ротенберг, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор поблагодарил ребят за то, что они ведут здоровый образ жизни. По его словам, благодаря занятиям юные спортсмены формируют характер. Он также поблагодарил тренера.

«Спасибо Роману Борисовичу и всей его команде за то, что в разных городах он объединяет детей, начиная с 5-летнего возраста, старается привлечь лучших тренеров для того, чтобы они учили правильно кататься, думать на льду. Мы видим запрос родителей, которые хотят, чтобы их дети получали самые лучшие тренировки. Они хотят гордиться вами, чтобы вы могли играть и в КХЛ, и на чемпионатах мира. А мы для этого строим катки — и открытые, и закрытые», — сказал Андрей Воробьев, общаясь с юными хоккеистами.

Каток в Центральном парке в Лобне оснащен освещением, звуковым оборудованием, а рядом есть уютное кафе. Он способен работать даже при температуре плюс 10 градусов. Одновременно тут могут заниматься до 130 человек. В новогодние праздники каток посетило 10 тыс. жителей, а всего с начала сезона — 34 тыс. Для многодетных, пенсионеров, инвалидов, сирот и семей участников СВО предусмотрена льготная аренда инвентаря.

Два часа в день на катке проходят занятию по хоккею. В четверг на ледовой площадке прошел бесплатный мастер-класс для ребят от 5 до 14 лет с командой «Красная Машина».

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» и основатель школы «Красная Машина Юниор» Роман Ротенберг выразил благодарность правительству, министерству спорта и министерству благоустройства Московской области, а также лично губернатору Андрею Воробьеву за поддержку и внимание к проекту «Красная Машина ДВОР – связь поколений» и развитие массового детского спорта.

Проект стартовал 20 декабря 2025 года. За месяц на площадках в Балашихе, Пушкине и Лобне прошло уже 30 таких тренировок. В них приняли участие около 500 детей не только из Подмосковья, но и других регионов.

«Сегодня в Лобне провели тренировку, и для ребят это всегда дополнительная мотивация, когда руководитель региона приходит на лед и видит все своими глазами. Для меня этот проект еще и личная история. Я сам начинал играть во дворе, на коробке, здесь рождается любовь к хоккею, и ты получаешь эмоции, которые запоминаются на всю жизнь. Поэтому важно, чтобы хоккей снова возвращался во дворы и парки, чтобы у детей была альтернатива гаджетам, то есть физическая нагрузка, чувство команды и активный образ жизни», — отметил Ротенберг.

Посетители парка рады, что здесь оборудована хоккейная коробка и что дети могут не только кататься на коньках, но и участвовать в открытых тренировках.

Модернизация парка

Центральный парк появился в Лобне в 1969 году, за эти годы его инфраструктура заметно устарела. Полтора года назад здесь провели масштабные работы по модернизации. На площади 15 га обновили дорожки, входную группу, а сам парк разделили на функциональные зоны – для тихого и активного отдыха. Также здесь открыли каток с искусственным льдом и прокатом инвентаря.

После проведенной модернизации в парке появились танцевальная площадка с амфитеатром, скейт-парк, детские площадки, арт-объект «Перевернутый домик», 7D-кинотеатр, прокат, веревочный парк, аттракционы, батут, автогородок, а также ресторан, кафе и коктейль-бар. По территории курсирует паровозик.

«В декабре установили бортики на катке с искусственным льдом. Мы дополнительно ввели два сеанса для занятия хоккеем – это утреннее время и после обеда. Сейчас запустили проект «Красная машина ДВОР — связь поколений», чтобы все желающие дети от 5 до 14 лет могли как раз потренироваться с такими знаменитостями. В этом году добавим еще летние аттракционы вместе с колесом обозрения, которое просят люди», — рассказала директор Центрального парка культуры и отдыха Лобни Анастасия Капкова.

В 2026 году здесь установят еще 11 новых аттракционов, высадят новые деревья, чтобы сделать парк более комфортным и привлекательным.

Благоустройство в Лобне

За последние 5 лет в Лобне благоустроен целый ряд знаковых территорий. В 2022 году завершили работы в парке «Река времени» — это проект-победитель IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина.

В 2023 году был благоустроен парк «Киово» и набережная одноименного озера. Обновлены также два сквера – в микрорайоне Красная Поляна и сквер ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В том же году были проведены работы в Лобненском лесопарке – на территории 22 га обустроили пешеходные дорожки, вело-лыжную трассу и экотропу, установили детскую и спортивную площадки для семейного и активного отдыха, открыли павильоны проката и кафе.

В 2025 году в Лобне открыли парк защитников Москвы. Он объединил в себе современное пространство для семейного и активного отдыха и мемориальный комплекс, посвященный Лобненскому рубежу обороны столицы. Там установили детскую игровую и спортивную площадки, а также площадку для выгула собак. В этом году благоустроят площадь вокруг монумента «Зенитное орудие» рядом с парком защитников Москвы. Работы завершатся в мае.

В августе в Лобне обновят сквер в микрорайоне Депо, в сентябре — набережную пруда Москвич, в ноябре — сквер вдоль улиц Вокзальной и Полевой.

