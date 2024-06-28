Андрей Воробьев поздравил выпускников Подмосковья с окончанием школы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился с трогательными поздравлениями к выпускникам. В этом году в Подмосковье 11-й класс заканчивают 34 тыс. человек, а 9-й класс — 95 тыс. учеников.

В Telegram-канале Воробьев опубликовал видео с выпускниками, в котором обратился со словами благодарности к преподавателям. По его словам, учителя на протяжении многих лет давали детям лучшие знания, а теперь наступает новый этап в жизни школьников.

«Это важный рубеж в жизни каждого. Новый этап, который всегда волнительно начинать. Знаю, что выбор бывает непростым, но самое главное, что рядом с вами всегда ваши родители, близкие, друзья и учителя», — написал Воробьев.

Глава региона пожелал школьникам, которые в этом году поступают в 11 класс, успешно сдать экзамены. Тем, кто поступает в вузы или колледж, губернатор пожелал удачи.

«Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и победами! С праздником!» — заключил губернатор.