Андрей Воробьев поздравил телеканал «360» с 10-летием

«Ровно 10 лет назад телеканал „360“ впервые вышел в эфир! Тогда перед молодой командой мы поставили амбициозные задачи», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что за 10 лет не раз менялись тренды, а также привычки в потреблении информации у зрителей и пользователей Сети. Еще выросло число конкурентов, но всегда было важно не отставать.

По словам губернатора, узнаваемость «360» давно вышла за пределы Московского региона, что является важным показателем успеха.

Воробьев подчеркнул, что выражает отдельную благодарность гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву, который в 2014 году помог властям Московской области запустить «360».

«Желаю большой команде телеканала не останавливаться, осваивать новые технологии и принимать вызовы!» — заключил губернатор.